Il premio "Raffaele Artese" si apre ai romanzi per i più giovani

Al via la IX edizione 2021 del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo", frutto della collaborazione tra Lions Club cittadino e Comune.

Il comitato direttivo del Premio, riunitosi nelle scorse settimane per il rinnovo annuale delle cariche, ha varato il bando della nuova edizione che scadrà il 15 marzo 2021.

"Nel formulare i miei migliori auguri al nuovo comitato direttivo, già al lavoro nell’organizzazione della nona edizione, mi preme evidenziare – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – come il Premio Artese Città di San Salvo sia uno dei fiori all’occhiello di questa amministrazione comunale che ha puntato sulla cultura come valore aggiunto per la promozione sociale, inclusiva e turistica. Ne abbiamo avuto prova in questi anni, ogni edizione ha alzato l’asticella del livello di qualità. La prova è dal numero degli scrittori partecipanti, alcuni dei quali hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale”.

Tradizionalmente destinato ad autori al loro primo romanzo, opera prima, quest’anno il Premio si arricchisce di una seconda sezione, riservata anch’essa ai romanzi, opera prima, ma destinata ai lettori della fascia giovanile 11-18 anni.

"Lo scopo – afferma il presidente del Premio Maria Travaglini, assessore alla Cultura – è quello di favorire sempre più la lettura e la conoscenza del Premio anche all’interno delle nostre scuole, con l’intento di costruire un percorso culturale che mira a coinvolgere attivamente le migliori energie dei giovani della nostra comunità nello sviluppo del Premio stesso che ormai si avvia verso il decennale".

Il nuovo comitato direttivo 2021 della IX Edizione del Premio: Maria Travaglini (presidente), Virginio Di Pierro (vicepresidente), Romina Palombo (tesoriere), Francesca Torricella e Marianna Della Penna (segretari). Consiglieri: Giovanni Artese, Silvia Daniele, Francesco Morasca ed Emanuele Ciuffi.

Il bando è scaricabile dal sito www.premiosansalvo.it e dalla pagina Facebook del Premio.