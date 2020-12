Addobbi natalizi "online": a Monteodorisio l’amministrazione coinvolge i cittadini

Accendiamo la Speranza è il nome scelto dall'amministrazione comunale di Monteodorisio per l'iniziativa lanciata in occasione del Natale. Non ci saranno eventi pubblici e manifestazioni, per le norme anti-Covid, ed è per questo che i cittadini sono stati chiamati a raccolta nel condividere ciò che prepareranno in abitazioni e attività commerciali.

"Vuole essere un piccolo gesto per sentirci più vicini e mantenere viva la speranza, dando spazio alla creatività di tutti i monteodorisiani". L'invito è "a preparare presepe, albero, arricchire con luci e addobbi natalizi le parti esterne di abitazioni, giardini, vetrine o piazzole commerciali", pubblicando poi le foto sui sociale con l'hashtag #accendiamolasperanza e inviandole alla pagina Facebook "Biblioteca di Monteodorisio".

Tutte le foto raccolte saranno poi oggetto di una mostra fotografica per condividere con tutti questo Natale diverso.