Vigili del fuoco: va in pensione Mario Di Domenico, capo distaccamento di Vasto

Mario Di Domenico, capo distaccamento dei vigili del fuoco di Vasto, ha salutato la caserma di via Madonna dell'Asilo e da oggi è in pensione. Dopo aver svolto il servizio militare nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, è entrato ufficialmente in servizio nel 1985. Da allora esperienze in molte località italiane, acquisendo diverse specializzazioni, fino al rientro a Vasto.

Nel suo percorso professionale ha rivestito l'incarico di capo distaccamento a Lanciano prima di assumere la guida del distaccamento di Vasto succedendo a Giovanni Di Nardo.

Da oggi può godersi la meritata pensione con gli auguri dei suoi colleghi per questa nuova fase della sua vita.

A Mario Di Domenico auguri per una serena pensione anche dalla redazione di Zonalocale.