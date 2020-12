Si allontana dall’abitazione dove è ai domiciliari, 33enne arrestato dai carabinieri

Doveva scontare nella sua abitazioni gli arresti domiciliari ma i carabinieri lo hanno fermato mentre si trovava in luogo a lui non consentivo. Per questo, domenica pomeriggio, per R.F., 33enne di Vasto, è scattato l'arresto in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari.

I carabinieri della compagnia di Vasto "nel corso di consuetudinarie verifiche a carico di persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale", si erano recati presso l'abitazione del 33enne che, dallo scorso luglio, è ai domiciliari in seguito al provvedimento di misura cautelare personale applicata dal GIP del Tribunale di Vasto, Dott.ssa Stefania Izzi, su richiesta del sostituto Procuratore della Repubblica di Vasto, Dott. Michele Pecoraro.

L'uomo era stato condannato "al termine di attività investigativa svolta dai militari vastesi e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di denuncia per atti persecutori sporta da una donna con la quale l’indagato aveva intrattenuto, in passato, una relazione sentimentale", spiega il maggiore Amedeo Consales.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso "di acquisire elementi a riscontro delle dichiarazioni della parte offesa consentendo all’Autorità Giudiziaria di applicare, in tempi rapidi ed in ossequio alle disposizioni legislative del cosiddetto codice rosso la misura limitativa della libertà personale inizialmente del divieto di avvicinamento alla parte offesa nel raggio di 500 metri e successivamente, accertata l’inidoneità della stessa per ripetute violazioni, la sostituzione nella misura più afflittiva degli arresti domiciliari".

Domenica, quando i carabinieri sono passati dalla sua abitazione per il controllo, hanno verificato che "R.F. si era allontanato dal luogo di espiazione della misura senza alcuna autorizzazione da parte della competente Autorità Giudiziaria, incorrendo, di conseguenza nel reato di evasione.

Dopo le formalità di rito è stato riassociato presso la propria abitazione a disposizione del Sostituto procuratore della Repubblica di Vasto di turno, Dott.ssa Gabriella De Lucia."