Scegli gli occhiali dell’ottica Danilo Piorelli: sarà un Natale originale e… solidale

Avete mai pensato a regalare degli occhiali per Natale?

Quest’anno l’ottica Danilo Piorelli di Vasto vi dà tanti buoni motivi per scegliere un regalo originale, conveniente e… solidale!

"Per tutto il mese di dicembre - racconta Danilo Piorelli, da 25 anni con il suo negozio a Vasto - ho pensato ad un modo speciale per ringraziare tutti miei clienti che, nonostante il periodo difficile, mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e la loro presenza all’interno della mia attività".

Ed è per ricambiare tanto affetto che Danilo Piorelli ha pensato, in vista del Natale, di attivare una promozione speciale che va ben oltre i classici sconti.

A tutti i clienti che acquisteranno un nuovo occhiale da vista sarà corrisposta una percentuale del valore del prodotto in buoni spesa da utilizzare all’interno del supermercato Spazio Conad di Vasto (via Cardone). "Ringrazio la direzione del supermercato per aver accolto con favore questa iniziativa di collaborazione".

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti Danilo Piorelli ha pensato ad una iniziativa solidale per dare un vero senso allo spirito del Natale. Sarà una sorta di occhiale sospeso. Con l’acquisto dei nuovi occhiali ci sarà l’opportunità di ricevere una seconda montatura da donare a chi ne ha più bisogno.

"Venite a trovarci nel nostro centro ottico, in via Circonvallazione Istoniense, per rendere il vostro Natale un po’ più speciale”.

Centro Ottico Danilo Piorelli

Via Circonvallazione Istoniense 9/b - Vasto

www.otticapiorelli.it

