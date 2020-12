San Salvo, nasce il circolo di Fratelli d’Italia. Fernando Artese commissario

Nasce il circolo di Fratelli d'Italia di San Salvo. Ieri sera il coordinatore provinciale Antonio Tavani e il suo vice Francesco Prospero hanno partecipato a un'assemblea con gli iscritti durante la quale Fernando Artese è stato nomitato commissario. L'ex consigliere comunale dovrà ora completare il tesseramento e convocare l'assemblea degli scritti durante la quale si designerà il coordinatore cittadino.

"L'esperienza di Artese – affermano Tavani e Prospero – consentirà di sviluppare e potenziare il radicamento del partito sul territorio. FdI cresce a livello nazionale, nella regione Abruzzo, nella provincia teatina e anche nel Vastese a dimostrazione che la concretezza e la coerenza, che hanno sempre contraddistinto il partito a tutti i livelli, sono valori determinanti che avvicinano le persone al progetto di Giorgia Meloni".

"Sono onorato di essere stato investito di questo compito e sono già al lavoro, unitamente agli iscritti e alla consigliera comunale Elisa Marinelli, per la composizione di un organigramma di partito e per la preparazione di una serie di iniziative che verranno presentate nei prossimi giorni", è la prima dichiarazione di Artese.

Come detto, per ora dei consiglieri comunali ha aderito solo Marinelli (che siede anche in Provincia), non è escluso che nel partito della Meloni confluiscano altri rappresentanti della maggioranza dopo i dissidi tra la Lega locale e quella regionale nella vicenda dell'autoporto [LEGGI].

FdI si prepara così a entrare anche nella discussione sul dopo-Magnacca: il mandato dell'attuale sindaco scadrà nella primavera del 2022. Il primo cittadino, attualmente iscritto alla Lega, non potrà ricandidarsi essendo questo il suo secondo mandato consecutivo.