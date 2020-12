Mostra del Presepe in miniatura: la 26ª edizione sarà online, aperte le iscrizioni

Anche quest'anno torna la Mostra del Presepe in miniatura, organizzata dal Masci di Vasto per il 26° anno. Sarà un'edizione diversa dal passato, con le norme di distanziamento sociale per contrastare la diffusione del Covid che impediscono di organizzare la tradizionale mostra del periodo natalizio nei locali della parrocchia San Giovanni Bosco. Ma l'associazione vastese ha voluto portare avanti l'iniziativa che si svolgerà online.

L'immagine della Natività "umile ed essenziale", sarà al centro della creatività all'insegna del "Riduci, Ricicla, Riusa".

Tema di questa edizione sarà l'Enciclica di Papa Francesco, Fratelli tutti. "Possono partecipare bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani. I lavori, realizzato con fantasia e con tecniche e materiali diversi, preferibilmente di riciclo, non devono superare i 30 centimetri di larghezza, lunghezza e altezza.

I presepi dovranno essere fotografati e le foto, corredate con nome dell'autore e recapito telefonico, dovranno essere inviate all'indirizzo presepeinminiatura@gmail.com entro e non oltre il 31 dicembre 2020".

Dal 1° al 6 gennaio le foto saranno pubblicate sulla pagina facebook dell'Oratorio Salesiano di Vasto e sarà possibile esprimere con un like la propria preferenza. "Ai vincitori, in base alle fasce d'età, sarà consegnato un attestato di partecipazione e un regalo simbolico".

Per informazioni. Giuliana Perrozzi 3290918984