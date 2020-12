Menna: "Acqua, la Asl ha chiesto analisi suppletive"

"La Asl ha chiesto analisi suppletive", dice il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Non c'è ancora il via libera agli usi alimentari dell'acqua che sgorga dai rubinetti di Vasto Marina, San Salvo Marina e sulla costa di Montenero di Bisaccia.

Il divieto di bere l'acqua che arriva nelle case è in vigore ormai da sei giorni. Da quando, a San Salvo, i controlli nel depuratore dell'Arap (Agenzia regionale per le attività produttive) hanno evidenziato valori non conformi ai requisiti di potabilità [LEGGI].

L'intervista a Menna è stata registrata ieri pomeriggio: