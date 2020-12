Istituto Agrario, il 2 dicembre terzo appuntamento con "Agricoltura... una Cultura da diffondere"

Terzo appuntamento con il ciclo di videoconferenze "Agricoltura... una Cultura da diffondere", organizzato dall'Istituto Tecnico Agrario di Scerni e tenuto dal professor Silverio Pachioli, docente e accademico dei Georgofili.

Il terzo incontro, che si terrà mercoledì 2 dicembre alle ore 20.30, sarà dedicato all'olivo, alle avversità, ai mezzi e ai metodi di difesa.

Come sempre, la conferenza si svolgerà on line sulla piattaforma Google Meet accessibile gratuitamente, da tutti dispositivi, al link: https://meet.google.com/yhr-zzuk-nnt.



L'iniziativa, in un momento così delicato per tutti, vuole tenere vivo – seppur a distanza – quel legame solido che da 140 anni unisce l'Istituto Agrario con le persone e con il territorio.