Scerni, le associazioni accendono il Natale: dalla Pro Loco San Giacomo le luminarie per la contrada

L'associazionismo di Scerni torna in campo per "accendere" il Natale. Dopo i Carnevalari Scernesi, che hanno deciso di occuparsi dell'allestimento dell'albero nella piazza principale [LEGGI], anche la Pro Loco San Giacomo annuncia la volontà di portare il Natale nella propria Contrada, installando decorazioni e luminarie.

"La nostra Proloco – ha dichiarato la presidente Anna Giovanna Trivelli - nonostante quest'anno non possa organizzare l'evento 'Sapori e Colori del Natale', a causa della pandemia in corso, non ha voluto rinunciare ad allestire le luminarie e, a breve, un albero natalizio nella propria Contrada come segno di speranza ed auspicio per un Natale ed un nuovo anno che ci riporti la 'luce' e ci faccia uscire da questo 2020 'buio' che ha portato a tante famiglie dolore e sofferenza".

"Come associazione – aggiunge - abbiamo voluto contribuire a spese nostre ad allestire le luminarie nella contrada affinché si possa vivere il tempo natalizio anche sotto l'aspetto esteriore e festoso. La Proloco di San Giacomo utilizzerà questo periodo per programmare i prossimi eventi quando tutto tornerà alla normalità".