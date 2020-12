Legati per Monteodorisio pressa la Provincia: "Sistemate la strada che collega Vasto all’entroterra"

Il gruppo di opposizione Legati per Monteodorisio riaccende i riflettori sulla Provinciale che dal paese dell'entroterra conduce a Vasto.

Nicola Generoso, Pierfrancesco Galante e Stefano Moretti chiedono interventi urgenti per la strada che collega la costa con il Medio e Alto Vastese "almeno nei punti più critici per scongiurare incidenti e per ridurre al minimo i rischi per i conducenti che tutti i giorni la percorrono".

"Invitiamo tutti i sindaci del comprensorio interessato – aggiungono i tre – a sollecitare l'ente gestore e gli enti sovraordinati nella messa in sicurezza e nel ripristino di questa importante e unica arteria stradale di collegamento, percorsa quotidianamente da tantissimi lavoratori e non solo prima dell'arrivo del pieno inverno che comporterebbe un aggravamento della situazione perché la salute del territorio si misura anche con la costante e buona manutenzione del sistema viario".