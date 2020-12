Covid-19, a Furci 7 casi in più. A Vasto i positivi scendono a 190

Dal bollettino del territorio emergono 7 nuovi positivi in più a Furci. Nel piccolo comune dell'entroterra salgono così a 31 i casi di Covid-19 (nel conto anche una guarita).

Il sindaco Angelo Marchione precisa che due delle sette persone "presentano sintomi evidenti e sono sottoposti a cura medica; gli altri presentano lievi sintomi o sono asintomatici. Trattandosi di familiari di persone risultate positive nei giorni scorsi, i nuclei familiari coinvolti non aumentano. Salutiamo con gioia sia il rientro a casa di una nostra concittadina, che aveva avuto bisogno del ricovero ospedaliero, sia i miglioramenti delle condizioni di salute delle altre due concittadine ancora ricoverate. Abbracciamo, infine, i tre concittadini guariti che oggi risultano 'riammessi in comunità' e li ringraziamo per la collaborazione in questi giorni non facili".

A Vasto i dati evidenziano un netto rallentamento del contagio: 3 i nuovi casi e 23 i guariti (9 nuove quarantene, 11 quelle ultimate) che portano il numero complessivo deigli attualmente positivi a 190.

A San Salvo, dove ieri i guariti sono stati ben 7 a fronte di nessun nuovo caso, la Asl ha comunicato 6 positivi in più e un'ulteriore guarigione. Qui totale dei positivi attivi è di 158.