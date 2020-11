"Ricoverato al San Pio in Geriatria. Ho trovato funzionalità e competenza"

Da Sergio Menna riceviamo una lettera di ringraziamento per il personale dell'ospedale San Pio di Vasto.

Mi sento in dovere di evidenziare quanto da me verificato al San Pio la settimana scorsa (22-29 nov.). Ricoverato per polmonite non imputabile a Covid ( entrambi i tamponi negativi), piena la testa di quanto si vociferava circa la funzionalità del nostro Ospedale, ho avuto modo di constatare il contrario!

Il Reparto interessato è quello dei grandi, Geriatria! Vivendo con ansia ed anche con molta strizza lo svolgersi degli eventi mi ha molto rassicurato notare l'umanità e professionalità del personale medico e paramedico mai venute meno lungo la degenza. In solo 6 giorni sono stati in grado di rimettermi in forma e salute.

Un immenso grazie con tanta riconoscenza è dunque doveroso.

La funzionalità e competenza degli Operatori del nsostro Ospedale non si tocca!

Sergio Menna