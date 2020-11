Serie D. Vastese, la vittoria sfuma al 91’: l’Aprilia pareggia con l’ex juventino Oliveira

La vittoria sfuma al 91'. Due volte in vantaggio di due reti, la Vastese non riesce a portare a casa l'intero bottino dallo stadio Quinto Ricci. Non è bastata una tripletta di Bernardi. In vantaggio per 2-0 alla fine del primo tempo, i ragazzi di Silva hanno subito la rete di Aglietti che ha accorciato le distanze al 6' della ripresa. Poi Bernardi ha portato il parziale sul 3-1. Nel finale i rimpianti: prima De Marco riporta sotto i laziali al 39', poi l'ex juventino Oliveira acciuffa il pari su punizione al primo minuto di recupero. Molti rimpianti in casa biancorossa.

Tabellino - Aprilia-Vastese 3-3

Aprilia: Manasse, Succi, Esposito, Nohman, Olivera, Ferri, Lapenna, Luciani, Calisto, Aglietti, De Marco. A disposizione: Pucciarelli, Pollace, Emili, Pezone, Battisti, Mattei, Bernardini, Vespa, Ruggieri. All.: Galluzzo

Vastese: Abazi, Valerio, Gentile (36’st Solimeno), Cardinale, Di Filippo, Diallo, De Angelis, Obodo (dal 20’ pt, Logoluso), Martiniello, Calabrese (dal 3’st, Di Prisco), Bernardi (dal 32’ st Sorgente). A disposizione: Di Rienzo, Corcione, Sansone, Guarracino. All.: Silva

Arbitro: Francesco Gai di Carbonia. Assistenti: Attardi di Ragusa e Scribani di Agrigento

Reti: 22’pt, 32’pt e 10’st Bernardi (V.), 5’st Aglietti (A.), 39’st De Marco (A.), 46’st Olivera (A.)

Note: espulsi al 30' st Valerio (V.), al 45' st Esposito (A.)