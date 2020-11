"Ricostruire i trabocchi storici o individuare i luoghi idonei a costruirne altri"

Ricostruire i trabocchi storici o individuare luoghi adeguati per realizzarne di nuovi. La proposta arriva da un lettore di Vasto, Giacomo Delle Donne.

"Poiché - scrive a Zonalocale - in Consiglio comunale approderà la discussione sulla legge regionale numero 7 del 2019 riguardante i trabocchi, la mia proposta sarebbe quella di prendere in considerazione la possibilità di individuare un luogo adeguato, oppure dove poter ricostruire ex novo, in alternativa priportarte alla luce un trabocco storico. Secondo me, sarebbe un modo per attivare una tipologia di turismo esperienziale che a Vasto manca, inoltre potrebbe essere un modo per fare didattica per i più giovani. Senz'altro il ritorno di immagine e di visitatori giustificherebbe tranquillamente le spese di realizzazione".