Rifiuti abbandonati da due settimane in via Silone: "Ma i vigili cosa vigilano?"

Rifiuti abbandonati per giorni nonostante le segnalazioni dei residenti. Incuria e scarsa manutenzione ancora al centro dei problemi evidenziati dai cittadini di Vasto.

A rendere noto uno degli ultimi gesti di inciviltà, Giuseppe Della Porta, che documenta l’abbandono di alcuni arredi in attesa di ritiro da giorni.

"Ma i vigili cosa vigilano? – si chiede -. Sono due settimane che c'è questo scempio in via Silone. Ho interessato anche le guardie ecologiche, ma ad oggi questo è il risultato che si evidenzia in città".