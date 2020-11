Cosa si potrà fare lungo la Via verde: per le proposte c’è tempo fino al 30 novembre

C'è tempo fino al 30 novembre per presentare le proposte di modifica del regolamento di gestione della Via verde della Costa dei trabocchi [ARTICOLO e VIDEO]. Il Comune raccoglierà non solo le istanze di ambientalisti e imprenditori, ma anche quelle delle forze politiche rappresentate in Consiglio comunale.

La disponibilità verso queste ultime è messa nero su bianco dal sindaco, Francesco Menna, in una lettera, datata 19 novembre 2020, indirizzata al presidente dell'assemblea civica, Elio Baccalà, e ai capigruppo consiliari: Dina Carinci (Movimento 5 Stelle), Davide D'Alessandro (Lega), Alessandro d'Elisa (Misto), Mauro Del Piano (Patto con Vasto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Marco Marra (Pd), Giovanna Paolino (Avanti Vasto), Lucia Perilli (Città virtuosa), Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) e Nicola Tiberio (Italia viva).

La lettera - "Come concordato in sede di tavolo tecnico-istituzionale svoltosi nella giornata di ieri - presieduto dal presidente della provincia di Chieti, dottor Mario Pupillo - ho ottenuto di sottoporre preventivamente taleproposta all'attenzione dei gruppi consiliari dell'Assise civica della nostra città.

Vi chiedo di voler gentilmente formulare proposte e/o osservazioni in merito, entro e non oltre il termine del 30 novembre", con lo scopo "di prontamente trasmetterle alla Provincia. Va precisato che successivamente all'adozione del Regolamento da parte del Consiglio provinciale, esso verrà sottoposto alla presa d'atto del Consiglio comunale".