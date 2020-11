Cerulli lascia: "Non meritano neanche i miei strali". Notaro: "Spero di poterlo incontrare presto"

Perde un pezzo importante La buona stagione, il polo civico di cui è candidata a sindaca di Vasto Alessandra Notaro.

Gabriele Cerulli dice addio al nuovo soggetto politico. "Lascio l'aggregazione civica La Buona Stagione", annuncia il giornalista, che a luglio era entrato a far parte il progetto con il ruolo di addetto stampa. "Non hanno bisogno di me, hanno già tutto per vincere le elezioni. Chi si aspettava o si aspetta tuoni e fulmini rimarrà contento o deluso. Io resto Gabriele Cerulli", scrive sul suo profilo Facebook.

A Zonalocale dice di non voler aggiungere altro: "Darei troppa importanza a gente che, per come si è comportata, non merita nemmeno i miei strali. E poi ci sono anche persone che intendo rispettare".

Alessandra Notaro dice di non aver avuto sentore di questa decisione: "L'ho appresa dai social. Mi dispiace davvero tanto. Mi sono adoperata per instaurare un rapporto davvero amicale con Gabriele come con tutti coloro che condividono il nostro progetto. Se questa decisione dovesse essere definitiva, la rispetterei. Non ho commenti da fare. Mi auguro ci sia la possibilità di incontrarlo presto".