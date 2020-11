Via Verde, tra turismo e ambiente convivenza difficile

Della Via Verde della Costa dei trabocchi si parla già dal 2005. Regione e Provincia avevano promesso l’apertura di alcuni tratti, anche sul litorale vastese, entro la scorsa estate. Ma il cantiere a Vasto è fermo.

Intanto la Provincia ha predisposto la bozza di regolamento, che prevede la possibilità per i privati di realizzare impianti sportivi all’aria aperta, ombreggi stagionali, aree per la piccola ristorazione, strutture all’aperto e anche aree parcheggio per le attività esistenti.

Contro quest’apertura agli insediamenti turistici è intervenuto il Forum ecologista di Vasto (composto da Arci, Italia nostra, Cai, Club Unesco e Gruppo fratino Vasto), secondo cui il regolamento della Via Verde “consentirà uno scempio a vantaggio di privati”, ricorda che, in base alla legge regionale del 2007, “è preclusa ogni attività di trasformazione del suolo diversa dalla destinazione a verde” e chiede l’approvazione del Piano d’assetto naturalistico, attesto dal 2008, in assenza del quale ogni azione “è assolutamente illegittima”

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, dice a Zonalocale che nei giorni scorsi, in una riunione, la Provincia ha presentato regolamento e cartografie ai Comuni. Menna ha proposto “un’interlocuzione con associazioni di categoria e portatori di interessi” e poi, dopo che la Provincia avrà varato il regolamento definitivo, una “presa d’atto dei Consigli comunali. Ho inviato la mia proposta a tutti gli stakeholders. Fino al 30 novembre raccoglierò gli umori di tutti per elaborare una proposta da presentare il 15 dicembre nella riunione con la Provincia”. Il sindaco definisce la Via Verde “la più grande conquista che questi territori potessero fare per evitare stupri cementizi sulla costa. Rimane da regolamentare queste particelle, che possono essere date in adozione per attività ecosostenibili, o possono essere d’aiuto ad attività esistenti, ad esempio per aree parcheggio a servizio dei trabocchi con manutenzione a carico dei traboccanti, o per punti ristoro. Tutto con trasparenza ed evidenza pubblica".