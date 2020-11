Sp 197, il sindaco di San Salvo alza la voce: "Intervenga il prefetto"

La Provincia di Chieti resta sorda così il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, scrive al prefetto. Al centro della contesa c'è la sistemazione della Sp 197, la strada che collega il casello dell'A14 "Vasto Sud" alla città costellata da buche e dislivelli.

“Nei giorni scorsi ho scritto al prefetto di Chieti Armando Forgione per evidenziare le condizioni pietose in cui versa la strada provinciale che collega l’uscita del casello dell’autostrada alla città – dice il primo cittadino – È una strada completamente dimenticata dalla Provincia, è come se non esistesse e non vorremmo dover adire altre autorità dello Stato per vederci garantito il diritto di consegnare agli utenti una strada percorribile in piena sicurezza”.

Magnacca ha chiesto un "risolutivo intervento in considerazione dell’attuale stato di pericolosità della Sp 197 che a causa del fondo stradale, irregolare e divelto, rappresenta un costante pericolo per quanti vi transitano giornalmente".

"Nonostante le reiterate lettere inviate in questi mesi alla Provincia di Chieti – continua il sindaco – a tutt’oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta circa la tempistica dell’inizio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza. Anche la nostra consigliera provinciale Elisa Marinelli, pur avendo fatto richiesta da mesi di accesso agli atti, non ha avuto ancora nessuna risposta. Ad oggi pur avendo sollecitato chiarimenti al presidente della Provincia e al dirigente e direttore dei lavori per la sistemazione del tratto di provinciale che insiste nel nostro territorio comunale, non è dato sapere quando inizieranno i suddetti lavori nonostante siano stati messi a disposizione i fondi Masterplan 2017 destinati agli interventi per la SP 197".