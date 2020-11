Le scuole tra emergenza Covid e futuro: il confronto Bosco-d’Elisa

Cosa è stato fatto per le scuole di Vasto in quattro anni e mezzo? E quali sono progetti e interventi per rendere le scuole adeguate alle necessità di sicurezza sanitaria legate alla pandemia di Covid-19? Sono due dei temi di cui si discute in questa nuova puntata di Timeout, tutta incentrata sul mondo scolastico.

Ospiti: Anna Bosco, assessora alle Politiche scolastiche del Comune di Vasto (Pd), e Alessandro d'Elisa, vicepresidente del Consiglio comunale (centrodestra).