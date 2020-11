Lavori in corso a Casalanguida: sarà realizzata un’area verde attrezzata

Sono iniziati a Casalanguida i lavori per la realizzazione di un'area verde attrezata, finanziata dalla legge regionale 40/2017 sulle opere di urbanizzazione. "Il nuovo parco - spiega il sindaco Luca Conti - è proprio all'ingresso del paese. Grazie al finanziamento regionale possiamo rendere fruibile e accogliente quest'area che diventerà un luogo di centrale interesse per Casalanguida".

I lavori, per un importo di circa 85mila euro, prevedono la costruzione di un'area pic-nico con sei postazioni per barbecue, dieci panche e tavoli e un gazebo in legno. Sarà realizzata anche una pista da ballo "che potrà avere anche altre funzioni. Lo consideriamo uno spazio per lo svolgimento di tanti eventi, ci saranno anche dei gradoni su cui potrà sedere il pubblico. Sarà una sorta di anfiteatro comunale che potrà accogliere le iniziative del paese".

Spazio anche all'allestimento di aree dedicate ai più giovani. "Sarà un parco inclusivo che garantirà l'accesso anche a chi è sulla sedia a rotelle. Ci sarà anche una panca dedicata e facilmente accessibile". E poi l'area parco avventura, anche questa multifunzionale e facilmente accessibile.

"Tutta l'area verde sarà servita da un comodo marciapiedi e ci sarà anche un collegamento pedonale con un altro parco, da poco risistemato, con campo da tennis e calcetto e altre postazioni con tavoli e panche". La fine dei lavori è prevista per il 21 dicembre 2020. "Per l'inizio del prossimo anno - conclude Conti -l'area sarà a disposizione della nostra comunità e dei turisti che verranno nel nostro territorio".