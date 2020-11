Novità nei dati Covid su Zonalocale

Condivido con i lettori una confidenza.

A marzo sono occorsi giorni per comprendere ciò che stava realmente accadendo, per risintonizzare la linea editoriale e per riuscire a dare forma ad una “bussola informativa” pensata per il lettore: le prime info-grafiche sul Covid sono comparse su Zonalocale i primi giorni di aprile.

Non è scontato dire che preferiremmo che il giornale innovasse in altri campi, che la pandemia fosse solo un brutto sogno dell’umanità; la parte razionale del nostro cervello, e soprattutto il numero elevato di vittime, ci impedisce di abbandonarci a questa illusione. Non abbiamo preferito rimanere fermi aspettando la conclusione dell’emergenza.

Le nuove info-grafiche presenti da ieri su Zonalocale hanno lo scopo di consegnare al lettore una bussola informativa ancora più fine e approfondita, con cui diventa possibile costruirsi la propria opinione sulla pandemia che, per altro, mostra variabilità di settimana in settimana.

L’intento è quello di offrire strumenti al lettore con cui orientarsi, tra paura e negazionismo, lontano dalla frequente distorsione della realtà offerta dai social, attraverso una semplice e razionale analisi dei dati.

L’uso delle nuove info-grafiche di Zonalocale non richiede competenze tecniche, informatiche o matematiche. E’ sufficiente un po’ di curiosità e 4/5 minuti. I dati sono suddivisi in due pagine: Abruzzo e Località.

Confidiamo di aver fornito al lettore qualcosa di utile. Considerazioni o spunti di qualsiasi genere possono essere inoltrati a redazione@zonalocale.it

Mi preme ringraziare i giornalisti e il direttore che svolgono con professionalità il loro lavoro anche in questo periodo non semplice per un giornalista, emotivamente e a volte logisticamente.

Editore Zonalocale