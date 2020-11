Consiglio, convocata seduta urgente sui debiti fuori bilancio. Menna: "Risanamento in atto"

Sarà una lunga seduta. Il Consiglio comunale di Vasto dovrà deliberare su assestamento di bilancio, approvazione del bilancio consolidato 2019 e riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Questi ultimi sono 41 dei 53 punti all'ordine del giorno della seduta urgente, convocata dal presidente, Elio Baccalà, per domani, alle 8.30 e - in seconda convocazione, se la prima dovesse andare deserta - il 30 novembre alla stessa ora. A causa della seconda ondata della pandemia, la sessione si svolgerà da remoto.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riguarda principalmente l'esito di controversie legali che hanno visto soccombere il Comune. "Ma il più importante è l'accordo transattivo con la Pulchra", dice il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che è anche titolare della delega al Bilancio. "Abbiamo transatto un debito che inizialmente era di un milione e 700mila euro e invece, grazie all'accordo raggiunto con la Pulchra, abbiamo abbattuto a 870mila euro. Sto concludendo il mio mandato - afferma Menna - con il pagamento definitivo di tutti i debiti nei confronti di Civeta, Pulchra e alcuni fornitori e dopo aver immesso in bilancio oltre 10 milioni di euro. Rimane il piano di rientro da 16 milioni di euro per i crediti di dubbia esigibilità. È vero che la maggior parte dei debiti fuori bilancio deriva da cause perse, ma è altrettanto evidente che molti di questi contenziosi hanno visto soccombere il Comune per ragioni oggettive. Dall'opposizione già mi aspetto una polemica, perché spesso si guarda alle condanne al pagamento di qualche migliaio di euro, ma non alfatto che, grazie all'Avvocatura comunale, abbiamo vinto la battaglia legale riguardante le piattaforme petrolifere ottenendo un milione e 700mila euro per le casse municipali".

L'opposizione darà battaglia. Sono state molte le critiche sollevate, anche nel recente passato, dalle minoranze consiliari in merito alle scelte di gestione finanziaria operate dall'amministrazione Menna in quattro anni e mezzo di mandato.

L'ordine del giorno - 1. Approvazione verbali sedute precedenti del 5 e 16 ottobre 2020

2. Interrogazioni ed interpellanze 2.a Interrogazione presentata dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in data 22.10.2020, n.60202 di prot., in merito a “ Infrastruture di telecomunicazioni in località Incoronata ” 2.b Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in data 11.11.2020, n.63945 di prot., in merito a “ Piano di assetto naturalistico” 2.c Interrogazione presentata dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in data 11.11.2020, n.63945 di prot., in merito a “ Birrificio di Santa Chiara” 2d Interpellanza presentata dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in data 23.11.2020, n.66223 di prot., in merito a “ Anomalie prove fisiche concorso vigili urbani”

3. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dai consiglieri comunali Dina Carinci e Marco Gallo in data 23.09.2020, n.54178 di prot., ad oggetto “ Regolamento Punta Aderci”

4. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.225 del 22.10.2020 “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) per concessione contributi economici in favore di conduttori di alloggi per il sostegno dei canoni di locazione – annualità 2018 – L.R. 431/98”

5. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.226 del 22.10.2020 “Variazione alla Nota DUP 2020-2022, integrazione al Piano triennale delle OO.PP. 2020/2022 e Variazione d’urgenza annualità 2020 al Bilancio di Previsione a valenza triennale 2020/2022 (art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali

6. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n.234 del 29.10.2020 “Variazione ed integrazione al Piano biennale degli acquisti 2020/2021 per entrambele annualità e Variazione alla Nota Dup 2020-2022

7. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000

8. Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio – Discussione

10. Contenzioso Comune di Vasto/Soc. Pulchra Ambiente S.P.A.. Sentenza n. 235/2017 Tribunale di Vasto. Riconoscimento debito fuori Bilancio. Transazione e approvazione del relativo schema. (Proposta 1382)

11. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 277/2019. (Proposta 1379)

12. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 33/2019. ( Proposta 1377)

13. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 51/2020. ( Proposta 1376)

14. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 1221/2010. ( Proposta 1375)

15. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenze del Giudice di Pace di Vasto n. 312/2015 e Tribunale di Vasto n. 89/2020. ( Proposta 1374)

16. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenze del Giudice di Pace di Vasto n. 135/2020 ( Proposta 1373)

17. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 133/2019. ( Proposta 1372)

18. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 95/2020. ( Proposta 1371) 19. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 136/2020. ( Proposta 1370)

20. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 144/2020. ( Proposta 1369)

21. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 576/01/2017. ( Proposta 1368)

22. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/ 2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 119/2020. ( Proposta 1367)

23. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 143/2020. ( Proposta 1366)

24. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 296/2019. ( Proposta 1365)

25. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 87/2019. ( Proposta 1364)

26. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 420/2019. ( Proposta 1363)

27. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 554/2019. ( Proposta 1362)

28. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti n. 284/2019. ( Proposta 1361)

29. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 383/2019. ( Proposta 1360)

30. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 392/2019. ( Proposta 25)

31. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 113/2018. ( Proposta 24)

32. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 347/2019. ( Proposta 23)

33. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 248/2019. ( Proposta 22)

34. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 134/2019. ( Proposta 21)

35. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 58/2019. ( Proposta 20)

36. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Decreto del Tribunale di Vasto - Sez. lavoro n. 11/2017 e Sentenza Tribunale di Vasto - Sez. lavoro n. 4/2020. (Proposta 18)

37. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 109/2019. ( Proposta 17)

38. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto - sez. lavoro n.84/2019. ( Proposta 16)

39. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 80/2019. ( Proposta 15)

40. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 290/2019. ( Proposta 14)

41. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 139/2020. ( Proposta 13)

42. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 50/2020. ( Proposta 12)

43. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Decreti di liquidazione resi dal C.T.U. Giudizi R.G.1241/2014, 138/201 7 e 747/2013. ( Proposta 11)

44. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 395/2019. ( Proposta 10)

45. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 – Ordinanza del Tribunale di Vasto n. 4336/2019. ( Proposta 9)

46. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 329/2019. ( Proposta 7)

47. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 298/2019. ( Proposta 5)

48. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 285/2019. ( Proposta 3)

49. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 278/2019. ( Proposta 2)

50. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 , comma 1) lett. a), del D.Lgs. n. 26 7/2000 - Sentenza del Tribunale di Vasto n. 241/2019 ( Proposta 1)

51. Art.43 del T.U.E.L. – Iniziativa del consigliere comunale Edmondo Laudazi ed altri, del 23 ottobre 2020, n. 60391 di prot.- " Richiesta di convocazione del Consiglio comunale straordinario, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in merito a "Recepimento della L.R. Abruzzo n. 7 del 10.06.2019 e conseguente variante al Piano Demaniale Comunale di Vasto per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi – Provvedimenti";

52. Art.43 del T.U.E.L. – Iniziativa del consigliere comunale Edmondo Laudazi ed altri, del 23 ottobre 2020, n. 60391 di prot.- “Richiesta di convocazione del Consiglio comunale straordinario, ai sensi dell’art.40 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in merito a “Revoca delibera di Consiglio Comunale n.124 del 31.10.2017 – Recepimento L.R. n. 40 del 01.08.2017 – Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni di uso e contenimento del suolo. Modifiche alla L.R. n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni- – Provvedimenti Conseguenti”;

53. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Mozione presentata dai consiglieri comunali Dina Carinci e Marco Gallo in data 11.11.2020, n.63945 di prot., ad oggetto “ Ricontrollo adeguamento tariffario Pulchra”.