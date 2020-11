Alunno positivo, scuole chiuse a Castiglione Messer Marino

Scuole chiuse da domani 27 novembre a giovedì 3 dicembre a Castiglione Messer Marino. A comunicarlo è il sindaco Felice Magnacca dopo la positività al Covid-19 di un alunno. Per precauzione, il Comune in accordo con il dirigente scolastico ha optato per una settimana di chiusura della scuola dell'Infanzia (sia Statale che Paritaria), della Primaria e della Secondaria di primo grado. In questi giurni di chiusura i locali saranno sanificati. Il bambino risultato positivo sta bene.

Per quanto riguarda i dati dei contagi nel territorio, a Vasto si registrano 5 nuovi casi positivi, 3 guariti, 22 nuove quarantene e 18 quarantene ultimate. I positivi attuali sono 223.

A San Salvo i guariti (10) superano i nuovi contagi (3). Il totale degli attualmente positivi ora è di 151 persone.

In miglioramento anche la situazione a Gissi dove si registrano altre 4 guarigioni che fanno scendere il numero dei positivi a 11.