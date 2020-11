Vasto, falsi addetti propongono tariffe elettriche ridotte per il lockdown

Tentativo di truffa nel quartiere San Paolo a Vasto. A darne notizia è il sindaco Francesco Menna che, allo stesso tempo, raccomanda attenzione:

"Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini sono stato informato che in alcune strade del quartiere San Paolo c’è chi spacciandosi per persona autorizzata dal Comune chiede ai residenti di entrare nelle case per discutere di contratti e consulenze dell’energia elettrica e in particolar modo tariffe ridotte per il lockdown. Nessuno è stato autorizzato dal Comune di Vasto a svolgere questo servizio. Si tratta di sciacalli che approfittano dell’emergenza coronavirus per truffare le persone. La raccomandazione è quindi di non far entrare queste persone e di chiamare subito le forze dell’ordine".