Feste senza luminarie, i Carnevalari Scernesi donano l’albero di Natale: "È un pezzo di speranza"

Dopo la scelta dell'amministrazione comunale di Scerni di destinare le risorse per le luminarie natalizie all'acquisto di tamponi rapidi [LEGGI], l'associazione dei Carnevalari Scernesi ha deciso di scendere in campo per "far vivere lo sprito natalizio" ai concittadini.

"Ci occuperemo di allestire, a totale carico nostro, l'albero di Natale al fine di abbellire la nostra piazza principale e far vivere lo spirito natalizio". Ad annunciarlo Ottavio Ubaldi, presidente dell'associazione, che spiega come "dopo la scelta dell'amministrazione comunale abbiamo deciso di donare un albero alla nostra comunità ed allestirlo con tutte le opportune luci. La scelta – spiega - oltre ad essere stata condivisa con tutti i soci del sodalizio è stata comunicata al sindaco che ha prontamente approvato e ringraziato. Abbiamo già trovato presso un vivaio un abete da cinque/sei metri e nei prossimi giorni come Carnevalari provvederemo all'intero allestimento".

"Il Covid ha messo a dura prova il nostro Paese e non dobbiamo farci vincere o rassegnare. Per questo motivo – afferma il presidente - come associazione vogliamo contribuire nel nostro piccolo a costruire un pezzo di speranza affinché anche questo Natale, seppur in tono minore e con le vigenti restrizioni, possa essere sentito e vissuto da tutti i nostri concittadini e soprattutto da quelle famiglie colpite dal Covid".