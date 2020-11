Chef Fossaceca da applausi: per il nono anno "al Metrò" conquista la stella Michelin

La stella Michelin continua a brillare su San Salvo Marina dove il ristorante al Metrò, dei fratelli Nicola e Antonio Fossaceca, si conferma tra le scelte d'eccellenza della prestigiosa guida gastronomica. Questa mattina, in diretta streaming, sono stati presentati i 371 ristoranti stellati dell'edizione 2021, la 66ª italiana: 11 i ristoranti 3 stelle, 37 sono a 2 stelle e 323 ad 1 stella.

Dal 2013, anno di conquista della prima stella, ad oggi, la passione e la maestria dello chef Nicola Fossaceca e la cura per l'accoglienza di suo fratello Antonio, sono stati fondamentali per confermarsi e crescere costantemente. E, anche in un anno segnato da tante difficoltà per il settore della ristorazione, lo chef Nicola Fossaceca ha continuato ad elaborare nuove soluzioni per continuare - in modo differente, con un originale asporto e take away - a far gustare i suoi piatti stellati.

"Stella Michelin confermata. Siamo felici ed orgogliosi di poterlo dire anche in questo anno così particolare per tutta la ristorazione italiana - hanno commentato i fratelli Fossaceca -. Continueremo sempre con il nostro impegno. Un ringraziamento particolare ai nostri collaboratori e a tutte le persone che ci accompagnano in questo bellissimo percorso, anche nei momenti più difficili".

E questa sera lo chef Nicola Fossaceca sarà in onda su Striscia la Notizia - Canale 5, ore 20.35 -, nell'appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi, “Capolavori italiani in cucina”. Lo chef stellato sansalvese presenterà il suo Brodetto alla moda di San Salvo. Sarà l'occasione per brindare, seppur virtualmente, alla confermata stella Michelin.