Buoni spesa, Grippa: "Nel decreto Ristori 283mila euro per Vasto"

Oltre 280mila euro per i buoni spesa per le persone che a Vasto sono rimaste senza soldi a causa della pandemia. È la cifra stanziata dal decreto Ristori-ter per aiutare le famiglie ad affrontare la crisi economica legata alla seconda ondata di Covid-19 che sta investendo tutto il Paese.

I voucher alimentari rappresentano "un capitolo importante di questo nuovo provvedimento perché consentirà ai Comuni l’adozione di misure di solidarietà alimentare, grazie all’istituzione di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune", spiega Carmela Grippa, deputata del Movimento 5 Stelle. "Il decreto Ristori-ter ha assegnato alla Regione Abruzzo in totale quasi nove milioni e mezzo di euro per sostenere le esigenze di cittadini; al Comune di Vasto 283.775,13 euro per aiuti alimentari e buoni spesa da destinare alle famiglie e ai cittadini in difficoltà per l'emergenza sanitaria".

Secondo la deputata di Vasto, l'erogazione dei buoni spesa "gli interventi di politica sociale introdotti dal ministro Catalfo e da questo governo, soprattutto in questa delicatissima fase di emergenza, continuino ad orientarsi verso il principio del non lasciare indietro nessuno".