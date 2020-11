All’Omnicomprensivo "Spataro" la Festa dell’Albero per preparare i bambini a un "futuro green"

Gli alunni e gli insegnanti delle scuole primarie dell’Istituto Omnicomprensivo "G. Spataro" Gissi, anche quest’anno hanno voluto celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, anche se, a causa di molte restrizioni per contenere la pandemia di coronavirus, molti eventi non si sono potuti tenere in presenza, comunque sono state organizzate numerose attività, in classe, nei cortili, nei giardini adiacenti le scuole e nel bosco.

Tanti sono stati i laboratori creativi con letture, testi poetici, filastrocche, rappresentazioni grafiche e con il corpo, riflessioni, realizzazione di alberi dei desideri per il Natale oltre a piantumazioni di alberi da frutto, semina, messa a dimora di piantine, "orti di pace" e studio di alberi secolari presenti nel territorio. Attività ricreative per valorizzare l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente e allo stesso tempo prendersi cura degli spazi esterni delle nostre scuole, oggi più che mai ideali, per attività all’aperto.

È giusto quindi incuriosire e coinvolgere i bambini per prepararli a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile, al fine di sensibilizzarli fin dalla più tenera età al rispetto e cura dell’ecosistema, inteso come patrimonio comune dell’Umanità, che va fruito e gestito con la dinamica partecipazione di tutti i cittadini. Il rispetto per l’ambiente si assimila fin da piccoli e lo si propone attraverso spunti concreti e coinvolgenti in modo che possa aprire sia la mente che il cuore, poiché è solo quando le due realtà oggettive convergono verso lo stesso obiettivo che si migliora sia la propria che l’altrui condizione sociale. La Festa dell’Albero intesa come esperienza educativa permette di avviare gli alunni all’assunzione di comportamenti corretti e rispettosi, stimola la consapevolezza del valore delle risorse naturali e l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto del territorio promuovendo la formazione di una vera coscienza ecologica poiché la Terra è nelle nostre mani… proteggiamola.

