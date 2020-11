Scerni, il sindaco: "Coi soldi per le luminarie natalizie compriamo tamponi per screening di massa"

Comprare i tamponi coi soldi che erano destinati alle luminarie natalizie. Succede a Scerni, dove il Comune sta per avviare uno screening di massa.

"Nel bilancio avevamo, come ogni anno, 3mila 600 euro per le luminarie. Ne useremo 3mila per acquistare i kit diagnostici", dice a Zonalocale il sindaco, Alfonso Ottaviano. "L'idea è di iniziare a fare una mappatura con i test rapidi faringei, che non sono i molecolari, ma sono comunque ritenuti attendibili perché li utilizzano anche i medici di base. Da giovedì inizieremo questo screening partendo dagli alunni delle scuole, a seguire passeremo alle famiglie. Per i ragazzi pagherà il Comune; le famiglie, sempre su base volontaria, pagheranno i test 15 euro. Metteremo noi a disposizione le strutture, altrimenti i cittadini potranno andare in farmacia per sottoporsi al tampone. Stasera riuniremo la Giunta per deliberare gli atti necessari. Non abbiamo grandi somme a disposizione, perciò abbiamo deciso di prendere i soldi previsti per le luminarie e di usarli per acquistare i tamponi destinati ai ragazzi e al personale delle scuole che si svolgono in presenza. Poi, a mano a mano, allargheremo lo screening anche agli altri. Abbiamo aperto le prenotazioni, in questo momento ne abbiamo oltre 150. Inizieremo giovedì insieme alla Croce rossa". In paese i contagiati sono una settantina: "Oggi abbiamo quattro casi in più, tutte persone che erano già in isolamento. Ci sono anche persone che ci risultano guarite su cui stiamo aspettando le comunicazioni ufficiali della Asl".

A Casalanguida l'amministrazione comunale riduce gli orari di apertura: ad eccezione della farmacia, gli esercizi commerciali potranno stare aperti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Chiusi di domenica. In paese sono positive al Covid-19 tre persone dello stesso nucleo familiare.

A Vasto oggi si registrano sette contagi, 24 quarantene iniziate, otto ultimate. Gli attualmente positivi sono 218, le quarantene attive 168, 245 quelle ultimate. Dall'inizio della pandemia, 374 casi di Sars-CoV-2, 154 guariti, due vittime.

Diciotto i casi diagnosticati oggi a San Salvo, dove la sindaca, Tiziana Magnacca, ha fatto il punto della situazione sulla diffusione del virus in città: