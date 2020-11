Dolore a Palmoli per la scomparsa di Vincenzo Damiani, "Il tuo sorriso non svanirà mai"

Si è spento ieri a Palmoli, a causa di un malore, a 63 anni Vincenzo Giovanni Damiani, dipendente comunale in pensione. L'uomo era molto conosciuto in paese non solo per il proprio lavoro nell'ente, ma anche per la sua partecipazione alla vita associativa del paese.

L'uomo è stato inoltre una presenza fissa dell'avventura dell'Audax Palmoli femminile nelle vesti di tuttofare della società, sempre presente e a disposizione, in casa o in trasferta, delle ragazze che hanno scritto negli anni passati le belle pagine di sport locale. "Porteremo nel nostro cuore il ricordo dei momenti vissuti insieme. Il tuo sorriso non svanirà mai", è il pensiero dedicato dall'Audax a Vincenzo.

Il vicesindaco Lorenzo Di Ninni lo ricorda così: "Una splendida persona, corretta e silenziosa, una delle colonne portanti del nostro Comune. Ha servito la comunità per oltre 35 anni, in mezzo a ghiaccio e neve. Ha lavorato con il comitato feste sempre, come con la protezione civile, senza dire mai no. È sempre stato attivo. In qualsiasi cosa. Le ragazze, le sue ragazze della squadra femminile erano fiere di lui. Erano sicure quando andavano in trasferta. Perché dava sicurezza, in tutto".

L'ultimo saluto a Damiani si terrà oggi alle 14.30 al Santuario della Madonna SS. del Carmine.

La redazione di zonalocale.it esprime le più sentite condoglianze alla moglie Nicolina e ai figli Fabiano e Francesca.