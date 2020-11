"Non solo estetica, con la zona rossa bloccati anche servizi essenziali"

Zona rossa vuol dire seconda chiusura nel giro di nove mesi. La testimonianza di Monica Sciascia: "Fare l'estetista non vuol dire occuparsi solo della bellezza delle persone, ma anche, come faccio io, condurle in un percorso di dimagrimento necessario per la salute. Per molte persone è un problema interrompere un trattamento graduale, che richiede molti sacrifici".