La Vastese pareggia con due rigori nel recupero con l’Olympia Agnonese

2 a 2 in rimonta per la Vastese che oggi è tornata in campo, dopo oltre un mese di stop, per il recupero della gara con l'Olympia Agnonese, valevole per la 6ª giornata del girone F di Serie D.

Fortemente rimaneggiata, soprattutto in difesa, la truppa biancorossa va in svantaggio già all'8pt con un rigore dubbio di Mbuba. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare ma non è sufficiente per il pareggio così, al 31'pt, arriva il raddoppio degli ospiti con lo stesso centravanti che infila di testa

Prima del fischio finale (43'pt), i ragazzi di mister Silva dimezzano lo svantaggio: Valerio viene atterrato in area e il penalty concesso dall'arbitro viene realizzato da Martiniello. La seconda frazione di gioco non fa registrare particolari emozione fino a quando arriva un altro calcio di rigore a cambiare nuovamente il risultato fissandolo sul definitivo 2 a 2. Il direttore di gara lo assegna per un tocco di mano in area e a batterlo è Calabrese che batte l'estremo difensore molisano Landi.

Domenica prossima, la Vastese affronterà fuori casa l'Aprilia. Con il pareggio di oggi i biancorossi salgono a 7 lunghezze in classifica a pari punti con Cynthialbalonga e Montegiorgio.