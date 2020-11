Incidenti in via Valloncello: "Incrocio pericoloso, cambiare segnaletica e istituire senso unico"

Continua a destare preoccupazione l'incrocio tra via Valloncello e via Madonna dell'Asilo, scenario di numerosi e frequenti incidenti. Il malcontento dei residenti è palpabile e, dopo l'ultimo tamponamento, gli abitanti della zona sono tornati a chiedere l'intervento dell'amministrazione per garantire la sicurezza del tratto stradale [LEGGI].

Ad esprimere preoccupazione e richiedere soluzioni per automobilisti e pedoni anche il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle che definisce l'incrocio un "pericolo per la sicurezza, come confermato dal recente ultimo incidente".

"La soluzione proposta dal comandante Del Moro, che avrebbe già emesso la relativa ordinanza, - dichiarano i pentastellati in una nota stampa - prevede di istituire il senso unico a scendere in via Valloncello. Concordiamo, aggiungendo che tale decisione è indiscutibilmente in ritardo rispetto all'accertata pericolosità di quell'incrocio. È auspicabile comunque, che la previsione di un unico senso di marcia in via Valloncello coincida con la valutazione complessiva dell'area e delle sue criticità, tenendo conto della necessità che il traffico verso il centro cittadino defluisca agevolmente e senza rischi per gli automobilisti e i pedoni che utilizzeranno strade alternative a via Valloncello".

"Questa amministrazione ha tutti gli strumenti per avere una visione d'insieme e adottare i provvedimenti del caso – affermano - anche prevedendo una limitazione dei parcheggi su via delle Croci e via Dante Gabriele Rossetti dove spesso i veicoli parcheggiati su entrambi i lati della strada impediscono il regolare e sicuro scorrimento delle auto in transito. Mentre ci auguriamo che le decisioni già assunte vengano attuate al più presto, ci corre l'obbligo di sollecitare l'assessore Barisano per una rapida esecuzione dei lavori di cambio segnaletica richiesti dalla polizia municipale. I cittadini sono stanchi di aspettare".