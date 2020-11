Genesi di Giuseppe Colangelo: "Una scultura che celebra gli alberi ed è simbolo di rinascita"

È stata inaugurata questa mattina "Genesi", scultura realizzata da Giuseppe Colangelo in pietra della Majella. Un albero della vita scelto dal Club per l'Unesco di Vasto come simbolo della Giornata degli Alberi 2020. La scultura, posizionata al centro della passeggiata in corso Nuova Italia, sarà esposta fino al prossimo 7 gennaio.

"Il Club per l’Unesco, impegnato nella diffusione di una cultura di pace perseguita attraverso l’educazione e la cultura, - ha spiegato la presidente Bianca Campli - aveva progettato per il 2019-20 un lungo percorso didattico con le scuole superiori di Vasto sui cambiamenti climatici. Purtroppo la situazione sanitaria del nostro paese, con la chiusura delle scuole, ha impedito che il progetto si attuasse. Abbiamo pensato dunque di modificare la nostra strategia, senza abbandonare il messaggio di allarme per la vita vegetale sulla terra, ma anche di speranza nelle capacità degli umani di modificare i propri comportamenti e vorremmo affidare questo messaggio all’opera scultorea dell’artista Giuseppe Colangelo, da sempre molto sensibile ai temi ambientali".

Il sindaco Francesco Menna, presente all'inaugurazione con gli assessori Forte e Marcello e Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro, ha poi espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa e la gratitudine al Club per l'Unesco e a Colangelo.

Ed è proprio un senso di "rinascita" che lo scultore di Castiglione Messer Marino ha voluto affidare alla sua opera la cui realizzazione è stata seguita - negli ultimi tempi in didattica digitale integrata - dai suoi studenti del Liceo Artistico di Vasto", rappresentato questa mattina dalla dirigente Anna Orsatti. E proprio gli studenti, nelle intenzioni originarie, dovevano essere protagonisti dell'iniziativa con i loro lavori che avrebbero arricchito nel periodo natalizio, la base in corten di Genesi. "Abbiamo cambiato il progetto in corso d'opera e i ragazzi di tre istituti hanno prodotto dei video dedicati a questa giornata".

I VIDEO DEGLI STUDENTI

3ª B POLO LICEALE MATTIOLI

1ªA, 2ªC, 3ªA, 4ªA, 5ªA LICEO ARTISTICO PANTINI-PUDENTE

IIS MATTEI

3ª B LICEO ARTISTICO PANTINI-PUDENTE

3ª A POLO LICEALE MATTIOLI