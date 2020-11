"Variante alla Statale 16, decidano i vastesi tramite un referendum"

Sulla variante alla Statale 16 decidano i vastesi. Un referendum per scegliere la soluzione migliore. La proposta è di Piergiorgio Molino, presidente di Vivere Vasto Marina, il consorzio dei commercianti della riviera.

Attesa da vent'anni, l'opera pubblica, che consentirebbe di liberare il litorale dal traffico pesante, è "indispensabile per la mobilità di Vasto Marina perché la Statale attraversa un tratto enormemente urbanizzato, il tratto con la maggiore densità abitativa della Costa dei Trabocchi, e non è più concepibile che lì passino continuamente dei camion. Sicuramente è da valutare anche l'aspetto economico che riverserà sul territorio, perché un'opera da 87 milioni di euro, qualora vengano coinvolte le imprese locali; sicuramente porterà ricchezza sul territorio. Riteniamo - ha affermato Molino intervenendo a Timeout - che, attraverso i tecnici, vadano individuate e proposte alla cittadinanza delle soluzioni fatte con la realtà virtuale e chiamando a raccolta la cittadinanza attraverso un referendum per la valutazione dell'impatto".

Il dibattito sulla variante di Vasto inizia dal 7° minuto della puntata di Timeout di due giorni fa: