"Tetto rotto dalla grandine del 2019, piove nella nostra casa popolare"

Era il 10 luglio del 2019. Il giorno della violenta grandinata che si è abbattuta sull'Abruzzo. Chicchi grandi come palline da tennis hanno danneggiato auto e abitazioni. Da quel giorno, il tetto del palazzo di via Spataro 29 non è stato riparato, perciò la pioggia filtra attraverso il solaio e arriva dentro un appartamento dell'ultimo piano. Lo stabile è di proprietà dell'Ater Lanciano-Vasto, l'ente che gestisce le case popolari.

I residenti sono esasperati: "Ad ogni pioggia, si allaga tutta la casa. Diverse volte abbiamo sollecitato l'Ater a riparare il tetto, ma non abbiamo ottenuto mai una risposta, se non la solita: non ci sono soldi. Anche i balconi sono da sistemare. Perché non utilizzare gli incentivi per le ristrutturazioni?".

Video e foto si riferiscono a ieri, quando per ore la pioggia è penetrata dal soffitto. Unico modo per evitare l'allagamento: mettere catini a terra in corrispondenza dei punti da cui cade l'acqua.