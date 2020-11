Covid-19, a Vasto 6 casi (e 51 quarantene ultimate), a San Salvo 10

Sono sei i casi di Covid-19 diagnosticati oggi a Vasto, 24 le nuove quarantene, 51 quelle ultimate. Gli attualmente positivi sono 207.

In città, dall'inizio della pandemia, i casi di Sars-CoV-2 sono stati 350, i guariti 141, le vittime due. Le persone in isolamento quarantenario sono 133.

Dieci le persone contagiate oggi a San Salvo. Lo comunica, in una nota, la sindaca, Tiziana Magnacca.

"La Asl ha altresì segnalato che sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi riscontrati per adottare eventuali misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva". Il totale delle persone tuttora positive al virus sono 137.