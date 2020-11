A Sua Immagine, con suor Alessandra Smerilli alla scoperta di The Economy of Francesco

Sarà una puntata speciale quella di Le Ragioni della Speranza che andrà in onda sabato 21 novembre alle 15.55 su Rai 1. La rubrica condotta da suor Alessandra Smerilli all'interno del programma A Sua Immagine sarà infatti dedicata a The Economy of Francesco, l'evento mondiale dedicato all'economia - dal punto di vista dei giovani - che ha il suo cuore ad Assisi.

"Più di duemila giovani imprenditori e economisti collegati da tutto il mondo hanno accolto l’invito di Papa Francesco a disegnare un mondo nuovo per - come recita il Vangelo di questa settimana - dare da bere agli assetati, da mangiare agli affamati, accogliere gli stranieri".

Sarà suor Smerilli, componente del Comitato Scientifico di The Economy of Francesco, sarà la guida alla scoperta di questo appuntamento, programmato per la scorsa primavera, poi rinviato e infine svolto in modalità telematica per avviare un "un processo per ripensare l’economia globale e darle un’anima"