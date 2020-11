L’incrocio degli incidenti, residenti esasperati: "Servono rallentatori e segnaletica"

Ormai non trascorre settimana senza incidenti all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello.

L'ultimo in ordine di tempo è successo quando erano circa le 13 di oggi: lo scontro tra due auto e l'intervento di vigili del fuoco e 118.

Per i residenti del quartiere, quel crocevia è diventato ormai un incubo.

Oggi sono alcuni di loro a contattare Zonalocale per segnalare l'ennesima collisione a quell'intersezione la cui pericolosità è ormai nota e confermata, purtroppo, da decine di incidenti, anche gravi.

Nei giorni scorsi, erano stati gli stessi abitanti della zona a tornare a chiedere all'amministrazione comunale un immediato intervento finalizzato a garantire sicurezza a pedoni e automobilisti. Il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, aveva risposto ricordando di aver disposto il senso unico sulla discesa di via Valloncello e di essere in attesa della sistemazione della segnaletica, compito affidato all'Ufficio servizi del Comune [LEGGI].

I residenti oggi tornano ad invocare, oltre al rifacimento della segnaletica con stop e strisce pedonali, anche e soprattutto l'installazione di rallentatori su via Madonna dell'Asilo per indurre gli automobilisti a schiacciare il piede sul freno prima di arrivare all'incrocio.