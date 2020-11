Il 21 novembre l’ultimo saluto a Nicola Di Biase

Si terranno sabato 21 novembre i funerali di Nicola Di Biase, il 59enne di San Salvo morto in un incidente sul lavoro la scorsa settimana. Oggi all'ospedale di Pescara, dove il lavoratore era stato portato dall'eliambulanza, è stata effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo dal medico legale Cristian D'Ovidio.

Per la morte dell'uomo, deceduto dopo essere caduto in un cantiere di via Montegrappa, cinque persone sono indagate per omicidio colposo [LEGGI].

L'ultimo saluto al lavoratore edile si terrà alle 11 all'auditorium Paolo VI della parrocchia di San Nicola.

Oggi il sindaco Tiziana Magnacca con un'apposita ordinanza ha disposto limitazioni per quanto riguarda l'accesso al cimitero in occasione di funerali [LEGGI].