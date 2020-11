Vasto, +15 casi di Covid-19 e due guariti nelle ultime 24 ore. A San Salvo 7 contagi e 2 decessi

A San Salvo oggi è stata comunicata la positività di sette persone residenti in città. Gran parte dei contagi sono avvenuti in ambito familiare. Si registrano, inoltre, anche due decessi. "La Asl – recita una nota del Comune – ricorda che sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi riscontrati per adottare eventuali misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva".

I positivi attivi sono 120.

VASTO - Quindici nuovi casi di Covid-19 a Vasto. Due le persone guarite nelle ultime 24 ore. Lo comunica il bollettino diramato alle 14.45 dal municipio.

Attualmente in città sono 199 le persone positive al Sars-CoV-2. Dall'inizio della pandemia, a Vasto i casi sono stati 328, i guariti 127, le vittime due.