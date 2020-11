Massimo e Jessica a dieci anni dalla morte, i parenti: "Pensateci e pregate per noi"

Sono trascorsi dieci anni dalla morte di Massimo Cassinera. Lui e la moglie, Jessica Padron Perez, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dieci anni fa in Honduras. Avevano 49 anni lui e 34 lei.

L'imprenditore, che a Vasto, la città della madre, aveva gestito un negozio di moto, si era trasferito prima a Nettuno, poi a La Ceiba, dove aveva continuato la sua attività.

Ora, a un decennio da quell'agguato, gli amici vogliono esprimere pubblicamente un pensiero per lui e per la moglie, ricordandoli per i buoni sentimenti che hanno espresso nella loro vita, spezzata troppo presto: "La morte non è niente, il filo non è spezzato, siamo solo dall'altra parte del cammino...che il nostro nome sia pronunciato in casa come lo è sempre stato....parlate con noi come avete sempre fatto, sorridete, pensate a noi, pregate per noi. Dieci anni sono trascorsi, vi ricordano mamma Grazia e papà Carlo e gli amici".