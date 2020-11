Annullato il Mandamento Tour: l’allenamento collettivo a Casalbordino torna nel 2021

È stata annullato il Mandamento Tour, allenamento collettivo organizzato dalla asd Runners Casalbordino con l'Avis Casalbordino Don Antonio Tobia, in calendario per il prossimo 20 dicembre. La pandemia, dopo aver portato al rinvio della Notturna del Campanile, corsa organizzata in estate dall'associazione sportiva casalese e inserita nel circuito Corrilabruzzo, fa posticipare di un anno l'appuntamento con la 10ª edizione dell'evento di dicembre.

Nel corso degli anni il Mandamento Tour ha visto crescere il numero di partecipanti che si è cimentato in una prova ad andatura controllata lungo i 22,5 chilometri di un percorso che si snoda tra le bellezze del territorio dopo un emozionante raduno nella basilica della Madonna dei Miracoli. Ma, la perdurante situazione di criticità, ha fatto prendere al presidente Eric D'Ercole e ai suoi collaboratori l'annullamento dell'appuntamento del 20 dicembre.

"La decima edizione del Mandamento sarebbe stata un'occasione di festa - spiega D'Ercole -ma, vista la situazione nel nostro territorio, abbiamo ritenuto che rinviare tutto di un anno era la cosa più giusta da fare. Ci auguriamo che il 2021 sia davvero un anno più sereno per tutti e noi confidiamo di poterci ritrovare per i nostri appuntamenti sportivi".

