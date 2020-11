Vasto, mancano i vaccini influenzali: migliaia di persone in attesa da settimane

Mancano i vaccini per l'influenza. La fornitura, insufficiente, è terminata da tempo e gli utenti protestano.

Ormai abbiamo superato la metà di novembre, ma al Distretto sanitario di base di Vasto le dosi vaccinali non sono ancora disponibili, a parte un limitato quantitativo arrivato agli inizi di ottobre ed esaurito in una decina di giorni. Migliaia le persone che negli scorsi anni si erano vaccinate e quest'anno sono ancora in attesa.

Il problema è serio soprattutto per i malati cronicizzati, come i cardiopatici e coloro che sono affetti da bronchiti croniche, e per gli anziani, anche perché il siero non si trova neanche nelle farmacie e dai medici di base.

La Asl, attraverso l'ufficio stampa, conferma le difficoltà di rifornimento, "perché le ditte hanno smesso di consegnare" e precisa che il problema è generale, non riguarda solo l'azienda sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti.