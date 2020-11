Marco Rapino, il ricordo degli scout: "Ha guidato i giovani come un buon maestro sa fare"

Marco Rapino, classe '58, ha vissuto lo scautismo non di passaggio, come tanti, ma in modo autentico, integrale come solo lui sapeva essere. Capo scout, per oltre vent'anni, è stato fedele all'Agesci senza mai tradirne le finalità educative rivolte alla formazione sociale e politica dei giovani, che ha affiancato e saputo guidare nell'affermazione della loro personalità. Scomodo, il più delle volte, di fronte alle formalità di facciata, che non fossero ispirate al buonsenso; accogliente, sempre, verso tutti.

È stato capace, più di ogni altro, di identificarsi nei sogni, nelle paure, nelle ribellioni di tanti giovani scout, verso cui era esigente, a volte intransigente, fino a sfiorare la durezza nei gesti ruvidi e nel tono perentorio, di chi vuole scuotere senza imporre, scavare per lasciare affiorare, come solo un buon maestro sa fare.

Buona strada, Marco.

Gruppo scout Agesci Vasto 1