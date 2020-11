Impalcatura pericolante in via Alessandrini. L’impresa denuncia sabotaggio e furto nel cantiere

Impalcatura pericolante in via Alessandrini a Vasto. Il vento ha piegato pericolosamente una porzione del ponteggio di uno stabile in costruzione nei pressi del supermercato. La società che sta edificando la palazzina denuncia furto e sabotaggio.

L'allarme è scattato attorno alle 12.30, quando alcuni residenti della zona hanno visto che la struttura, forse sospinta dal vento, si stava progressivamente piegando verso l'esterno. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.

Il cantiere oggi è vuoto perché gli operai stanno eseguendo i controlli di routine imposti dalle norme anti Covid-19.

Lo riferiscono a Zonalocale i tecnici dell'impresa, che assicurano: l'impalcatura è nuova. A breve faranno cadere in sicurezza la parte pericolante, da cui - riferiscono i responsabili del cantiere - sono stati sottratti degli appigli. Qualcuno in nottata ha rubato anche altro materiale.