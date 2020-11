I familiari di Marco Rapino: "Grazie per l’affetto e le parole che onorano la sua memoria"

Sabato 14 novembre si è spento Marco Rapino, 62enne archeologo vastese. Tanti sono in questi giorni i messaggi e i pensieri di affetto nel ricordare una persona davvero speciale. E così i suoi familiari hanno voluto esprimere un pensiero pubblico di ringraziamento.

I genitori Nicola ed Eugenia, la sorella Stella ed i nipoti Stefano e Silvio ringraziano di cuore per il supporto ricevuto in queste ore, per le bellissime parole ed i bellissimi articoli che hanno onorato la sua memoria.

Questo affetto è di grande supporto in questo momento doloroso.

Con l'occasione comunicano che, per volontà di Marco, non ci sarà una cerimonia religiosa.