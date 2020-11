Cinque persone indagate per omicidio colposo per la morte sul lavoro di Di Biase

Cinque persone sono indagate per omicidio colposo per la morte di Nicola Di Biase, il 59enne deceduto dopo una caduta nel cantiere di via Montegrappa a San Salvo [LEGGI]. L'uomo è spirato dopo l'arrivo all'ospedale di Pescara dove era stato trasferito in eliambulanza. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.

La Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un fascicolo sulla morte sul lavoro e nel registro degli indagati sono finiti i titolari delle due imprese (appaltatrice e sub), i due committenti e il direttore dei lavori.

All'incidente pare non abbia assistito nessuno. Giovedì 19 novembre sarà conferito l'incarico per l'autopsia, poi si potranno svolgere i funerali.